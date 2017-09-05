‘Örgüt boyutu aydınlanmadı’: Baykam’ı bıçaklayan sanığın 32 yıllık cezasına onama

Ressam Bedri Baykam ve sanat galerisi koordinatörünü bıçaklayan sanığa verilen 32 yıl hapis cezası yüksek mahkemece onandı.

Sanık Mehmet Çeliker, Baykam ve Piramit Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş’u bıçakla yaraladığı için ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak Yargıtay cezayı az bularak kararı bozmuştu.

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İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi de sanığa bu sefer 32 yıl ceza vermiş, dosya yine Yargıtay’a gitmişti.

Habertürk’ten Helin Şahin’in haberine göre 32 yıllık ceza bu kez Yargıtay’ca onandı.

Baykam, kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Bu karara çok sevindim. Adalet yerini buldu. Beni bıçaklayan planlı hareket etmişti. Ben hep bu işin arkasında bir örgüt veya şebeke olduğunu düşündüm. Ancak olayın o boyutu aydınlatılamadı. Karar emsal niteliği taşıyor.”

Ne olmuştu?

Baykam, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın “Ucube” dediği ve yıkımına karar verilen ‘İnsanlık Anıtı’nın heykeltraşı Mehmet Aksoy’a destek amacıyla gittiği toplantının çıkışında saldırıya uğramıştı.

Baykam’ı sağ arka karın boşluğundan bıçakla yaralayan Çeliker, Baykam’ın yardım istediği anda çığlık atmaya başlayan Tuba Kurtulmuş’u da bıçaklamıştı.