Orgeneral Güler ‘tanıdık ses’i anlattı: Akın Öztürk ‘İyi polis’ rolünü üstlenmişti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 16 Temmuz günü hapsedildiği odada kendisinin gözündeki bandı açtıran ve ailesiyle konuşturan, ‘Darbenin askeri kanadının bir numaralı ismi’ olmakla suçlanan eski Hava Kuvvetleri komutanı Akın Öztürk’ün ‘iyi polis rolünü üstlendiğini’ söyledi.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre, düşünce kuruluşu SETA’nın Washington Ofisi’nin 15 Temmuz’un birinci yıldönümü nedeniyle düzenlediği panelde konuşan Güler, darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı.

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‘Talimatla robota dönüşmülerdir’

16 Temmuz günü öğlen saatlerinde hapsedildiği odanın kapısının açıldığını ve ‘tanıdık bir ses’ duyduğunu belirten Güler şunları söyledi: “‘Yahu Yaşar sen burada ne arıyorsun?’ diyen bir ses. Yıllarca birlikte mesai yaptığım, ailecek görüştüğüm bir insan. Bir havacı, Orgeneral Akın Öztürk. Kelepçeli olduğum ortamda serbestçe geziyor. Emir astsubayı yanında, talimatlar veriyor ve orada olduğumdan haberi olmadığını söylüyor. Kelepçelerimi, gözümdeki bandı açtırdı, ailemle konuşturmayı teklif etti. Evimi aradılar, ben oturduğum yerden seslenerek iyi olduğumu söyledim.”

Öztürk’ün odadan çıkarken kendisini kapıda nöbetçi olduğu konusunda da uyardığını kaydeden Güler şöyle devam etti: “Karşımdaki insan yakın görüştüğüm, yılara dayanan bir mesai birlikteliği yaptığımız bir orgeneraldi. Bu kadar yüksek bir eğitim ve uzun bir kariyerin sonucunda iyi polis-kötü polis taktiğinin iyi polis rolünü üstlenmiş. Bir generalin ne kadar uzun sürede yetiştiğini düşünün. Ama bu insanlar bu kadar uzun sürecin sonunda bir gece ansızın gelen talimatla tamamen bir robota dönüşmüşlerdir.”

”Darbenin mimarı’ olmakla suçlanıyor’

‘Darbenin askeri kanadının bir numaralı ismi’ olmakla suçlanan Öztürk, gözaltına alındıktan sonra ailesi aracılığıyla ‘darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığını’ iletmişti.

Mayıs ayında görülmeye başlanan, darbe girişiminin ‘çatı davası’nda ifade veren Öztürk şunları söylemişti: “Bu hain darbe girişimiyle ilgim, hiçbir katkım, hatta haberim bile yoktur. Ben bu rütbe ve yaşa gelmiş bir insan olarak silah arkadaşlarıma silah doğrultacak bir insan değilim. Şehit aileleriyle aynı acıları paylaşıyorum.”

İsmi ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi olarak geçen sanıklar için 2 bin 988’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor.

Dosyada 200’ü tutuklu, dokuzu tutuksuz, 12’si firari olmak üzere toplam 221 sanık yer alıyor. Asker sanıklardan biri orgeneral, üçü korgeneral, dördü tümgeneral, 16’sı tuğgeneral, üçü tuğamiral, 26’sı albay, 27’si yarbay, 37’si binbaşı, 21’i yüzbaşı, diğerleriyse daha alt rütbeye sahip.