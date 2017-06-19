‘Organize bir cinayet’: Öldürülen doğasever çiftin kızı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılacak

Antalya’nın Finike ilçesindeki dağ evlerinde öldürülen doğasever Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin kızları Emine Büyüknohutçu, anne babasının ‘organize bir cinayet’le katledildiğini söyledi.

Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu, taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyordu.

Çiftin kızı Emine Büyüknohutçu, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nde soruşturması devam eden cinayetle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer, Tabipler Odası Başkanı Adnan İş, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem ve çok sayıda meslek odası ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

‘Organize bir cinayet’

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma süreci devam eden cinayetle ilgili açıklamada bulunan Emine Büyüknohutçu, ailesinin ölümünde karanlık noktalar olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu korkunç saldırının üzerinden 41 gün geçmiş durumda. 41 gün önce de ifade ettiğimiz gibi; her ne kadar cinayetin faili yakalanmış ve suçunu ifade etmiş olsa da bu katliamın karanlık noktalarının henüz açığa çıkarılmamış olduğu kanısındayız. Bu süre zarfında çeşitli yayın organları aracılığı ile sizlerin de bildiği gibi bazı mektuplaşmalar, ifade değişiklikleri ve çelişkili ifadeler ortaya çıktı.”

Gelişmelerin akıllara zanlının tehdit edilme ihtimalini getirdiğini belirten Büyüknohutçu, olayın münferit bir dava dosyası olmaktan ziyade derinlemesine araştırılması gereken organize işlenmiş bir cinayet olduğunu söyledi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi çağrısında bulunan Büyüknohutçu, bölgedeki mermer ocaklarına yönelik mücadelenin de cinayetlere rağmen sürdürüleceğini kaydetti.

‘Adalet Yürüyüşü’ne katılacak

Büyüknohutçu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılacaklarını da açıklayarak, “Devam eden süreçte adalet arayışımızın bir göstergesi olarak çevre, canlıların yaşam hakkı ve yaşam hakları vahşice ellerinden alınan Büyüknohutçu çifti için adalet yürüyüşünde de yerimizi alacağımızı belirtmek isteriz. Bunun yanı sıra temmuz ayında Finike’de gerçekleştireceğimiz Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’yu anma etkinliği çerçevesinde düzenlenecek forumlarda pek çok odanın ve yerel halkın da katılımıyla mermer ocaklarının çevre, kültür ve sağlık konusundaki etkileri tartışılacak” diye konuştu.

Toplantıda Antalya barosu davaya müdahil olacaklarını da açıkladı.

Ne olmuştu?

Finike’de 9 Mayıs Salı günü yaşadıkları dağ evinde 61 yaşındaki Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu öldürülmüş halde bulundu.

Cinayetle ilgili bölgeye yeni taşınmış 31 yaşındaki Ali Yamuç gözaltına alındı ve cinayeti itiraf ederek tutuklandı.

Yamuç’un eşi Fatma Yamuç da bir hafta sonra cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklandı.

Bu süreçte katil zanlısı Ali Yamuç, ilk ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiği ve cinayeti işlediğini belirtirken, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde ise bir mermer ocağının 50 bin TL para karşılığında azmettirici olduğunu anlattı.

Ali Yamuç’a ait olduğu ve cezaevinde yazıldığı öne sürülen bir mektupta ise katil zanlısı bir başka mermer ocağı firması sahibine hitaben cinayet karşılığında kendisine söz verilen 100 bin TL’nin ödenmesini istedi.