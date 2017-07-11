‘Organik zeytinciliğin anavatanı’na jeotermal tesis: Gülpınarlılar nöbet başlattı

RIFAT DOĞAN

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Çanakkale Ayvacık’a bağlı ve organik zeytinciliğin başladığı ilk yer olan Gülpınar’da kurulmak istenen jeotermal enerji santrali için bölgedeki zeytinlikler kesildi. Sondaj çalışmalarına karşı direniş başlatan köylüler, kaymakamlık yetkilileriyle görüşmelerinin ardından suç duyurusunda bulundu.

Pınarkale Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Gülpınar’da yapılması planlanan jeotermal tesisi kapsamında yedi adet sondaj arama faaliyeti için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararı aldı. Bu karardan sonra Ramazan Bayramı’nda çalışmalara hızlı bir şekilde başlayan firma, yol ve sondaj çalışmaları için zeytin ağaçlarını kesti.

Köylüler suç duyurusunda bulundu

Köylüler dört günden bu yana sondaj çalışmalarının başlamaması için alana giderek eylem yapıyor. Sondaj çalışmasının yapıldığı sahada bugün itibariyle nöbete başlandığı duyuruldu.

Süreci başından bu yana takip eden Gülpınar Köyü’nden Önem Erol Usta bugün Ayvacık ilçesine gittiklerini, kaymakamla görüştüklerini ve ‘bu işi bu şekilde yaptırmayacaklarını ifade ettiklerini’ belirterek firma yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tarım İlçe Müdürlüğü’ne zeytinliklerin zarar gördüğüne ilişkin dilekçe verdiklerini kaydeden Usta, köy halkının geri kalanın sondaj alanında oturma eylemi yaparak çalışmaları durdurduğunu ifade etti.

Kutsal tapınağa, su kaynaklarına çok yakın

Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği Başkanı Can Sayınar da yerin ne kadar uygunsuz olduğuna, güvenlik önlemlerinin alınmadığına ve güvenlik şartlarının olmadığına ilişkin tutanak tutulduğunu belirterek “Havuzlar açık durumda ve çevrede bulunan hayvanların buraya düşme tehlikesi bulunuyor. Ayrıca arkada kutsal Gülpınar Apollon Smintheus Tapınağı bulunuyor. Köyün su kaynaklarına çok yakın” dedi.

“Yarın da bütün çevre köylerden gelecek insanlarla eylemler sürecek” diyen Sayınar, “Çünkü bu sondajların 7 değişik yerde yapılması planlanmış. Sadece Gülpınar’ın zeytinliklerinin içinde değil diğer çevredeki köylerin zeytinliklerinin içinde de yapılması planlanıyor” şeklinde konuştu.

Bakanlık Assos’a kadar birçok yerde ruhsat vermiş

Assos’a kadar bu konuda alınmış birçok ruhsat olduğu iddialarının bulunduğunu ifade eden Sayınar şunları kaydetti: “Bakanlık nerenin zeytinlik alanı nerenin zeytinlik alanı olmadığına bakmadan jeotermal aramaları için ruhsat veriyor. Geçen yıl görüştüğümüz bir Hollanda firma yetkilisi bakanlığın çok sayıda ruhsat verdiğini söylemişti. Köylüler kararlı, bu sabah da gidip çalışmayı durdurdu. Bunun karşısında firma yetkilileri “biz burada jeotermal tesis yapmayacağız sadece sıcak su çıkarıp oradaki turistik oteller kuracağız ve sadece onlara vereceğiz” şeklinde koca bir yalan söyledi. Ama otel kurabilecekleri böyle bir yer yok. Uçurum alanına yaptıklarını iddia ederek zeytinlik alana yapmadıklarını iddia ediyorlar.”

Gülpınar organik zeytinciliğin başladığı ilk yer

Sayınar, “O çevrede tamamen organik zeytinlikler var ve Gülpınar organik zeytinlik üretimini Türkiye’de başlatan ilk yerlerden biri ve tek geçim kaynağı da zeytincilik. Bunu kaybettiği zaman köylüler zor durumda kalacak” dedi.

Sayınar’a göre, firma aslında zeytincilik yasasının geçeceğini umarak bu işlere girdi ve bayramda çalışmaya başladılar. Gece yarısı zeytinlikleri kesip odun şeklinde o koca ağaçları götürdüler.

Gülpınar köyü muhtarı Ünal Karagöz de kurulacak jeotermal tesisinden çıkacak kimyasalların köylerini, zeytinliklerini mahvedeceğini öne sürerek, “Organik tarım üretimi yapılıyor aynı şekilde zeytincilikte de organik üretim yapılıyor. Bu jeotermal kurulduktan sonra tarım ürünleri zarar görecek. Marol, yonca ve biber tarlaları var. Bu ürünlerimiz etkilenecek” dedi.

Jeotermal yeri köye sadece 700 metre mesafede

“Halkımız buna karşı duruyor. Sondaj çalışmalarını yaptırmıyor” diyen köy muhtarı Karagöz, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bir önceki firma 10 dönüm zeytinlikleri kesti. Bu firma da kesti. Dümdüz ettiler ve bir sürü zeytinlik ağacı kesildi. Bu çalışma köyümüze 700 metre mesafede. Geçim kaynağımız zeytinlik. Tarım Bakanlığı nasıl izin veriyor anlamadım ama köylülerimiz tepkilerini gösteriyor. Diğer köyler de desteğe gelecek. Çünkü 10-12 köy daha bu projeden etkilenecek.”