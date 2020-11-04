Oregon, ağır uyuşturucuları bulundurmayı suç olmaktan çıkaran ilk ABD eyaleti oldu

Oregon, ‘kokain ve eroin’ dahil olmak üzere, ağır uyuşturucuların bulundurulmasını suç olmaktan çıkaran ilk ABD eyaleti oldu.

Fotoğraf: Reuters

Kişisel kullanım için küçük miktarlarda uyuşturucuyla yakalanan insanlar artık 100 dolar (841,67 TL) para cezası ödemek veya bir bağımlılık kliniğinde sağlık kontrolü yaptırmak zorunda kalacak.

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Oregon ayrıca halüsinojenik mantarların terapötik kullanımını yasallaştıran ilk eyalet oldu.

Yeni uygulamalar, uyuşturucu yasalarını gevşetmeye yönelik ülke çapında bir çabanın parçası olarak halk oylamasıyla onaylandı.

Ayrıca, Arizona, New Jersey, Montana ve Güney Dakota gibi başka yerlerde başkanlık seçimleri için kurulan sandıklarla aynı anda yapılan referandumlarda ‘esrar kullanımı’ yasallaştı.

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Böylelikle bu eyaletler, federal düzeyde hala yasak olan esrarın eğlence amaçlı kullanımına yeşil ışık yakmış olan diğer 11 eyalete ve Columbia Bölgesi’ne katılmış oldular.

Ağır uyuşturucu üretimi veya dağıtımı hala yasak

Değişiklere rağmen, Oregon’da ağır uyuşturucu üreten veya dağıtan kişiler cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmaya devam edecek.

Büyük miktarda uyuşturucu bulundurmak hafif suç sayılacak fakat miktar ‘ticari olarak yeterince büyük’ kabul edilirse ağır suçlar yöneltilecek.

Değişikliği savunanlar, mevcut mevzuatın ‘şiddete meyilli ve beyaz olmayan suçlularla hapishanelerin aşırı kalabalıklaştığını’ iddia belirtiyorlar.

Karşı çıkanlar ise, ‘mahkemelerin, insanların uyuşturucu tedavisi görmelerine yardım etme rolünü zayıflatacağını’ savunuyorlar ve çocukların nasıl cezalandırılacağının, ebeveynlerinin bilgilendirilip bilgilendirilmeyeceğinin de belirsiz olduğunu söylüyorlar.

İsviçre, Portekiz ve Hollanda gibi ülkelerin, ‘hasar azaltma programlarına’ yatırım yapmak için, küçük miktarlarda ağır uyuşturucu bulundurmayı suç olmaktan çıkarmak gibi benzer tedbirler aldıkları biliniyor.