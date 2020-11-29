‘Tank palet’ açıklamaları nedeniyle CHP’li Başarır hakkında soruşturma

Ankara başsavcılığınca, ‘orduya yönelik sözleri nedeniyle’ CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: AA

CHP Mersin milletvekili, Habertürk’teki bir programda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tank palet fabrikasının yüzde 49’unun Katar’a satıldığını belirterek, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” dedikten sonra diğer konukların tepkisini çekmişti.

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Zeytin Dalı ve ‘FETÖ’ operasyonlarını hatırlatıp ‘ordunun satılmadığını’ belirten konukların tepkisi üzerine Başarır, sözlerini bir kez daha şöyle açıklamıştı: “Ordudan kastım, tank palet fabrikasıdır. Bir kez daha söylüyorum… Buradan yanlış bir anlam çıkmasın. Ben Mehmetçiği, ben ordumuzu kast edebilir miyim? Tank palet fabrikası ordunun bir parçasıdır dedim ve bunun yüzde 49’u Katar’a satılmıştır dedim. Tank palet fabrikası ordunun bir parçasıdır, bunun yüzde 49’unu satmak ihanettir, ordunun bu bölümünü satmaktır diyorum. Kastım bu.”

Bunun üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın ‘TSK’ye yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle’ inceleme başlatıldığını açıkladı.

Aynı gün, Ankara başsavcılığınca, Başarır hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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Başsavcılığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Katıldığı bir televizyon programında ‘Türk ordusu satılmış’ diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.”