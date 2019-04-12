Ordunun yönetime el koyduğu Sudan’da milyar dolarlık Türk yatırımları var

Sudan’da ordunun 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarını devirip yönetime el koymasından sonra Türkiye ile imzalanan yatırım anlaşmalarının akıbeti belirsizliğini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan’ın devrik cumhurbaşkanı El Beşir (Fotoğraf: Reuters)

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre iki ülke arasında milyarlarca dolarlık projeleri kapsayan anlaşmalar bulunuyor. Bunların birçoğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2017’deki Sudan ziyaretinde imzalanmıştı.

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1.2 milyar dolarlık projeler

Beş yıllık süreçte hayata geçmesi planlanan 1.2 milyar dolarlık anlaşmaların kapsamı yol, köprü, baraj, otel, okul, yurt, spor sanayi, kıymetli madenler, ziraat-gıda, eğitim, yazılım, enerji ve sulama.

Havalimanı projesi

Sudan’da 200’e yakın Türk şirketi bulunduğu belirtiliyor. Bu şirketlerin yatırım tutarı ise 650 milyon dolar.

Altyapıya yoğunlaşılan işler arasında en önemlisi başkent Hartum’a yapılacak yeni havalimanı. Geçen yıl ihale süreci tamamlanan yeni havalimanını Türk şirketi Summa İnşaat yürütmek üzere anlaştı.

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Tarım bakanlığından dev arazi

2014 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı öncülüğünde Sudan’daki 7.8 milyon dekar tarım arazisi 99 yıllığına kiralanmıştı. Bu topraklarda ananas, mango, avokado, pepino, jambu, kanola, pamuk ve yağlı tohum gibi Türkiye’de yetişmeyen ya da üretim açığı olan tropikal tarım ürünlerinin ucuza yetiştirilmesi hedefleniyor.

Petrol yatırımı

Geçen yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında ülkedeki bir petrol sahasının geliştirilmesi için çalışma anlaşması imzalanmıştı. 100 milyon dolarlık projede petrolün Port-Sudan üzerinden Türkiye’ye gönderilerek, işlenip satışı sağlanacaktı.

Tekstil fabrikası

Bizzat Ömer El-Beşir’in temel attığı projede Türk ortaklı Sur textile adlı şirket, Sudan’ın Hasahisa kentinde 100 milyon dolarlık fabrikanın temellerini 2016’da atmıştı.