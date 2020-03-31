Ordulu bakkal, banknotları kaynar suda ‘dezenfekte edip’ kurutuyor

Ordu’da bakkal işleten Orhan Sarı (55), müşterilerden alışveriş sonrası aldığı banknotları, corona virüsü salgınına karşı önlem almak amacıyla kaynar suya attıktan sonra kurutuyor.

Fotoğraf: DHA

Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de 25 yıldır bakkal işleten Sarı, salgından önce banknotları kolonyayla dezenfekte ettiğini, şimdi ise kaynatma yolunu seçtiğini söyledi.

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Salgınla ilgili haberleri televizyondan sürekli takip ettiğini belirten Sarı şöyle devam etti: “Hijyene çok önem veriyorum. Fakat bu salgından sonra kolonya fiyatları yükseldi. Ben de kendime farklı bir çözüm ürettim. Banknotları suya koyup 100 derecede kaynatarak dezenfekte ediyorum. Böylece hem kolonya masrafına gerek kalmıyor hem de paralar temiz oluyor.”

Kuruttuğu banknotları ayrı yere koyduğunu, müşterilerine temiz banknot verdiğini anlatan Sarı, “Salgın döneminde daha da dikkat etmek lazım. Para her gün elden ele dolaşıyor. Sayarken bazen tükürüklüyorlar, bu hastalıkları yaymada etken. Bu nedenle paraları kaynatıp temizlemek daha iyi” ifadelerini kullandı.