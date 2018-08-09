Ordu’daki sel felaketi: Akıntıya kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Karadeniz kenti Ordu’da yaşanan sel felaketinin ikinci gününde ölüm haberi geldi.

Ordu’da dünkü sağanağın ardından yedi kişi yaralanmış, çok sayıda ilçede sokaklar nehre dönmüş, evleri ve işyerlerini su basmıştı. Sel felaketinde yollar ve köprüler de zarar görmüştü.

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Felaketin boyutları bugün netleşmeye başladı. Su basan konutlarda eşyalar kullanılmaz hale gelirken Fatsa’da 10 araç çamura saplandı. Evlerinde mahsur kalanlar da komşuların yardımıyla evlerinden çıkabildi.

Toplamda ise sel nedeniyle 66 konut, 264 işyerinin ve 60 araç hasar gördü.

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Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşımın sağlandığı Cevizdere Köprüsü’nün de çökmenin ardından yıkılmasına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki dere yatağında yapılacak ayağın üzerine yeni köprü inşa edilecek.

Kentin bazı noktalarında ise gün içinde yine şiddetli yağışlar görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleceğini açıkladı.

Bir kişi öldü

İkizce ilçesinde 56 yaşındaki Bayram Sekmen, evinin yanındaki fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelan meydana geldi.

Sekmen toprak altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gitti. Çalışma sonrasında Sekmen’in cenazesi toprak altından çıkarıldı.