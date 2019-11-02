Ordu’daki barınakta tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma açıldı

Ordu’da dün etkili olan yağmur nedeniyle barınakta, köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar su doldu. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

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Belediye Başkanı Güler, kusuru olanların gereken cezayı alacağını söyleyerek şöyle devam etti: “Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak. Bu iş bir şov meselesi değil, vicdan meselesidir.”