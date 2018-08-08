Ordu’da sel baskınları: Yaralılar var, köprüler yıkıldı, yollar çöktü

Ordu’da çok sayıda ilçeyi sel vurdu. Afette yaralanlar olurken köprüler yıkıldı, çok sayıda noktada sel baskını meydana geldi.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, bugün Fatsa, Ünye, Perşembe, İkizce ve Aybastı ilçelerinin kırsal bölgelerinde sele neden oldu.

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Bazı bölgelerde heyelan yaşanırken rüzgarın devirdiği ağaçlar yolları kapatı. Sel sularının sürüklediği taş ve ağaç parçaları araçlara ve fındık bahçelerine zarar verdi.

Dört kişinin yaralandığı bildirildi.

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Üreticilerin topladığı bahçelerde bulunan fındık çuvalları, sel sularıyla birlikte derelere süreklendi. Fatsa’ya Güneydoğu’daki illerden giden mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarının bulunduğu bölge de sel suları altında kaldı. İşçiler çadırlarını bırakıp yüksek kesimlere çıktı.

Su baskınlarının yaşandığı bölgelerden biri de Fatsa Organize Sanayi Bölgesi oldu. Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Yollarda çökmeler meydana gelirken araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu. Karayolları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ünye ilçesindeki Cevizdere deresinde sular taştı. Önlem amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu’nda köprü çöktü. Yolda araç kuyrukları oluştu.

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yedi ilçede ciddi derecede afet olduğunu belirterek AFAD’ın, bunun saat 00.00’a kadar süreceğini bildirdiğini dile getirdi.

Yılmaz şu bilgileri verdi: “Karadeniz Sahil Yolu’nda bir köprü yıkıldı. Sekize yakın köprü yıkıldı şu ana kadar. AFAD uyardığı için tedbir aldık ama köprülerin yıkılması öngörülmedik şeyler. Mahsur kalan 165 vatandaşımızı helikopterlerle kurtarıyoruz.”

‘Her şey gitti’

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, meteorolojinin verdiği bilgiye göre metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Yanık, “Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı” derken ciddi hasar olduğunu, yaptıkları çalışmaların tamamen gittiğini aktardı.

Yanık, 2,5 ton fındığın selle birlikte gittiği bilgisini verdi.