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Yaramazlara biraz batar!

Ordu’da maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde ‘corona’ olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G. (43), kendisine maske takması konusunda uyarı yapan 112 Acil sağlık ekiplerine saldırdı, hakaret etti; şikayet üzerine gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

​Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Durugöl Mahallesi 1071’nci Sokak’ta meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi’nde görevli sağlık ekipleri, ihbar üzerine S.G.’nin evine gitti.

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Covid-19 olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G., kendisini maske takması yönünde uyaran sağlık görevlileri ile tartıştı. Acil tıp teknisyenlerine hakaret eden S.G., ambulans şoförü Y.Ç.’nin yakasından tutarak çekmeye çalıştı.

Sağlık çalışanları evden ayrılarak Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip şikayette bulundu. Polisin gözaltına aldığı S.G.’nin, 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   

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