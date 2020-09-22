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Yaramazlara biraz batar!

Ordu’da iki kardeş, dokuz gün arayla ‘corona’dan hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Covid-19 teşhisi konan Halis Sarı (87) ve kardeşi Hasan Sarı (82), dokuz gün arayla hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çatak Mahallesi’nde yaşayan Halis ve Hasan Sarı kardeşler, hastalanınca Ünye Devlet Hastanesi’ne gitti.

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Yapılan tetkiklerin ardından iki kardeşin testleri pozitif çıktı.

Ünye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Hasan Sarı, 12 Eylül’de hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Halis Sarı da 21 Eylül’de yaşamını yitirdi.

Kardeşler, Çatak Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

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