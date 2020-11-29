Ordu’da gelinini vuran kayınpeder daha sonra kendi başına ateş etti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, tartıştığı gelinini tabancayla vuran kayınpeder daha sonra kendi başına da ateş etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Ayazlı Mahallesinde meydana gelen olayda, M.B. (65) ile gelini H.B. (32) tartıştı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. üzerindeki tabancayla 32 yaşındaki kadına ateş ettikten sonra kendi başına da ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan yaralı gelin ve kayınpederin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

