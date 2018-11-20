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Yaramazlara biraz batar!

Orduda ‘FETÖ’ soruşturmaları: Muvazzaflar dahil 142 gözaltı kararı

Konya ve Ankara’daki ‘FETÖ’ soruşturmalarında toplamda 142 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: Reuters

Konya başsavcılığı, TSK’daki ‘FETÖ’ yapılanmasına ilişkin soruşturmasında 50 kişiye gözaltı kararı çıkardı.

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Bu kişilerin 22’si Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan olmak üzere 40’ı muvazzaf. Bazı pilotların örgütün ‘mahram imam’ı olduğu öne sürüldü.

Şüphelileri gözaltına almak için 21 kentte operasyon yapıldı.

Ankara başsavcılığı da Jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan sekizi muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.


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