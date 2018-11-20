Orduda ‘FETÖ’ soruşturmaları: Muvazzaflar dahil 142 gözaltı kararı

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinden bilgiler sızmaya devam ediyor. CHP’nin İstanbul’u kendi adayıyla kazanmak istediği belirtilirken AKP ve MHP’li belediyelerde ve İYİ Parti tabanının güçlü olduğu yerlerde ittifak planlanıyor.