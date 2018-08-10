Ordu’da dere yatağındaki kaçak binalar yıkılacak

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan Karadeniz kenti Ordu’da hasar tespit çalışmalarına geçildi. Kentte dere yatağına yapılan kaçak binalar da yıkılacak.

Ordu’da önceki günkü sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanda bir kişi hayatını kaybetmiş, yedi kişi yaralanmış, çok sayıda ilçede sokaklar nehre dönmüş, evleri ve işyerlerini su basmıştı. Sel felaketinde yollar ve köprüler de zarar görmüştü.

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Bölgedeki hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yağışın durmasıyla birlikte bölgedeki derelerin su seviyeleri azaldı. Ancak aşırı yağmur kaynaklı toprağın suya doymasıyla nedeniyle heyelanla ilgili risk devam ediyor.

Özellikle Fatsa, Ünye, İkizce ve Çatalpınar ilçelerinde meydana gelen taşkınlar sonrasında su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Hasar gören yolların da tamiratının başladığı belirtildi.

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Ayrıca heyelan ve yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan yollarda da kontrollü olarak trafik akışı sağlanıyor. Bu bölgelerde de yollarda da temizlik çalışmaları devam ediyor.

Köprünün yıkımına devam

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu ile oda üyeleri Ünye ilçesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak durum tespiti yaptı.

Ünye’de sel nedeniyle kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde çalışmalar bugün de devam etti. Ünye Belediyesi tarafından sel sularıyla Karadeniz’e ulaşan ağaç parçaları da sahilden iş makineleriyle temizlenmeye çalışılıyor.

Vatandaştan şikayet

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçesinde selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Kurum, Ünye ilçesinde selden yıkılan Cevizdere Köprüsü’nü ve sel sularının bastığı bir tekstil fabrikasını da inceledi.

Kurum’un yıkılan köprü incelemesi sırasında ise selden dolayı yaklaşık 3 milyon lira zararı olduğunu belirten Mustafa Çakır, dere yatağı bölgesinde Ünye Belediyesi’nin dolgu çalışması yaptığını, bunun da yanlış çalışma olduğunu belirterek bakana belediyeyi şikayet etti. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise sel afetinin büyük boyutlu olduğunu söyledi.

Binalar yıkılıyor

Kurum, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yöneticilerine talimat vererek dere yatağı üzerinde bulunan kaçak binaların tespit edilmesini ve valilik koordinasyonunda yıkımının da yapılmasını istedi. Yıkılan köprünün yakınında, dere yatağında bulunan inşaat halindeki binayı görünce kızan Bakan Kurum, dere yataklarına yapı yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Kurum, bölgede meydana gelen selle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, tüm ekibin sahada çalışma yaptığını, çalışmalarında bir hafta içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.

Bakan şunları söyledi: “Sahada dere güzergahında varsa eğer kaçak yapılaşmalara ilişkin tespitlerimizi il müdürlüğümüz bünyesinde yapıp valiliğimiz koordinasyonunda bunlarında yıkımını, imarsız kaçak yapılar varsa eğer bunların da yıkımını yine valiliğimiz koordinasyonunda yapacağız. Bizim bir stratejik eylem hazırlamamız gerekiyor. İklim değişikliği söz konusu. Dere kesitlerinin genişlemesi mi gerekiyor, bizim atık su kanallarımızın, yağmur suyu kanallarımızın genişlemesi mi gerekiyor, bunu da belediyelerimizle işbirliği içerisinde çalışacağız inşallah. Vefat eden vatandaşımızın cenazesine de gittik, yakınlarının başı sağolsun, ‘Ordu’muza geçmiş olsun’ diyorum, ‘Yaralılarımıza geçmiş olsun’ diyorum. İnşallah biz devletimiz olarak sahadaki sorunu problemi en yakın zamanda çözüp insanları daha önceki yaşamlarına yaşam kalitesine kavuşturacağız.”