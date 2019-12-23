Ordu’da Ceren Özdemir’i öldüren katil, hakim karşısında

Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un duruşmasına başlandı.

Katil Özgür Arduç. (Fotoğraf: DHA)

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kendisini yaklamaya çalışan iki polisi de bıçaklayan Arduç hakkında iki farklı iddianame hazırlanmış, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza istemiyle dava açılmıştı. Savcı, indirim uygulanmamasını da talep etmişti.

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Ordu adliyesindeki Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi polis güvenlik önlemi aldı. Adliyeye girenler üzerileri ve çantaları arandı. Jandarma ekipleri de arama ‘dedektör köpek’ kullandı.

Katil Arduç, saat 10:00 sıralarında başlayan duruşmaya Van’da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Duruşma devam ediyor.

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Adliye önünde eylem

Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan Kadın Savunma Ağı, Ordu ve Giresun Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine tepki göstererek Özdemir’in fotoğrafının bulunduğu dövizlerle eylem yaptı. Kadınlar, ‘Ölmek değil yaşamak istiyoruz’ yazılı pankart da açtı.