Ordu’da belediye iki büstü daha kaldırdı: Kimin yaptığı bilinmiyor

Ordu’da oyuncu Engin Altan Düzyatan’a benzetilmesinin ardından Ertuğrul Gazi büstünün kaldırılması sonrasında iki büst daha kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Büyükşehir belediyesinin ‘Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi’ kapsamında yerleştirdiği büstlerden biri, oyuncu Düzyatan’a benzetilmiş büst kaldırılarak iki kişi görevden alınmıştı.

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Yine aynı proje kapsamında konan, Cengiz Han ve Timur büstleri de benzerliklerinin tartışılması sonrası alandan kaldırıldı. Böylece alanda 17 büst kalmış oldu.

İhaleyi alan sanatçı hayatını kaybetmiş

Kaldırılan Ertuğrul Gazi büstüne ilişkin soruşturmada, büstlerin yapım işi verilen heykeltıraş Ömer Gençtürk’ün sözleşme tarihinden sonra geçen yıl hayatını kaybettiği, büstlerin ise oğlu Ertuğrul Kağan Gençtürk tarafından gönderildiği ortaya çıktı.

Büstlerin kim tarafından yapıldığı belirlenemedi. Ertuğrul Kağan Gençtürk ise “Bu konuda konuşmak istemiyorum” dedi.