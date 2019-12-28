Ordu’da belediye, halkın ayağına halı serdi!

Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları süren caddenin yağış nedeniyle çamurla kaplanması nedeniyle halı sererek önlem aldı.

Fotoğraf: DHA

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Sırrıpaşa Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında caddede parke taşlar söküldü. Altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler üstyapı çalışmalarına geçti. Yağış başlayınca ise yoldan geçenlerin üstlerinin kirlenmemesi ve rahat yürümeleri için caddeyi kullanılmayan kapalı spor sahalarından sökülen halıları serdi.

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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman şunları söyledi: “Çamur nedeniyle hem vatandaşlar hem de esnaf mağduriyet yaşıyordu. Kullanılmayan spor sahalarındaki halıları sökerek caddeyi döşemeye karar verdik. Deyim yerindeyse halkımızın ayağına halı seriyoruz.”