Ordu ve Fatsa, Ceren için yine yürüdü

Ordu’da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ordu kent merkezi ile Fatsa ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen yürüyüşe katılan çok sayıda kişi Ceren Özdemir’in saldırıya uğradığı evinin önüne karanfiller bıraktı. Fatsa Cumhuriyet Meydanı’ndaki yürüyüşe ise yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Fotoğraflar: DHA

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir, 3 Aralık akşamı, Ordu’da, evinin önünde saldırgan Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırgan Arduç, iki gün sonra kimliği belirlenerek yakalanmıştı.

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Fatsa’daki yürüyüşe katılan Ceren Özdemir’in arkadaşı Eftelya Hazar, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirerek, “Artık susmuyoruz, bu düzene son demeliyiz. Bu canları alan katillerin cezalarını almalarını ve bir daha böyle bir olay kimsenin başına gelmemesi için yasal bir düzen yapılmasını istiyoruz” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise kadına yönelik şiddetin, insanlığa şiddet olarak görülmesi gerektiğini belirterek, “Ceren kardeşimizin yerine başka bir erkek evladımız da olabilirdi. Bu yürüyüşün insanlık açısından bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Fatsa ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’nin birçok yerinde sağlanmış bu birlikteliğin haklı gururunu yaşıyoruz. Cerenlerimiz ölmesin ve her zaman yaşasın” diye konuştu. Fatsa ilçesindeki yürüyüş, Plevne Meydanı’nda sona erdi.

Adalet Bakanlığı: Katilin iki arkadaşının daha firar ettiği doğru değil

Öte yandan Adalet Bakanlığı, Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç’un, firar ettiği açık cezaevinden iki arkadaşının da kaçtığı iddiasının doğru olmadığı açıklamasında bulundu. Bakanlıktan, “Özgür Arduç’un Efirli Cezaevi’ndeki iki arkadaşı daha firar ettiği haberleri doğru değil” bilgilendirmesi yapılırken, gerekirse başsavcılığın konuyla ilgili açıklama yapacağı belirtildi.