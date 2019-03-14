ORC’nin İstanbul anketi: Küçükçekmece CHP’ye geçiyor, Şişli’de Sarıgül

ORC Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da 39 ilçenin 24’ünde ‘cumhur’, 14’ünde ise ‘millet ittifakı’ önde.
ORC 24 Haziran’daki seçimleri en az hata payı ile bilen araştırma şirketi olmuştu.
Cumhuriyet’in haberine göre şirket İstanbul’un ilçelerine özel yeni anket yayınladı.
‘Cumhur ittifakı’nın önde olduğu ilçeler: Şile, Tuzla, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz, Çekmeköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Eyüpsultan, Fatih, Esenler, Beyoğlu, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Arnavutköy, Avcılar, Ümraniye, Üsküdar, Başakşehir.
‘Millet ittifakı’nın aldığı ilçeler: Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe.
Bir ilçede ise DSP tarafından Şişli belediye başkanlığına aday gösterilen Mustafa Sarıgül’ün ismi öne çıktı.