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Yaramazlara biraz batar!

ORC’nin İstanbul anketi: Küçükçekmece CHP’ye geçiyor, Şişli’de Sarıgül

ORC Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da 39 ilçenin 24’ünde ‘cumhur’, 14’ünde ise ‘millet ittifakı’ önde.

Fotoğraf: Reuters

ORC 24 Haziran’daki seçimleri en az hata payı ile bilen araştırma şirketi olmuştu.

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Cumhuriyet’in haberine göre şirket İstanbul’un ilçelerine özel yeni anket yayınladı.

‘Cumhur ittifakı’nın önde olduğu ilçeler: Şile, Tuzla, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz, Çekmeköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Eyüpsultan, Fatih, Esenler, Beyoğlu, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Arnavutköy, Avcılar, Ümraniye, Üsküdar, Başakşehir.

‘Millet ittifakı’nın aldığı ilçeler: Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe.

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Bir ilçede ise DSP tarafından Şişli belediye başkanlığına aday gösterilen Mustafa Sarıgül’ün ismi öne çıktı.

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