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Yaramazlara biraz batar!

ORC Araştırma: İstanbul ve Ankara’da ‘cumhur ittifakı’ önde

ORC Araştırma’nın son anketine göre İstanbul ve Ankara’da ‘cumhur ittifakı‘ önde.

Fotoğraf: DHA

21-27 Mart tarihleri arasında 14 bin 760 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen ankete göre oy durumları şöyle:

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İstanbul

AKP’li Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 49.6. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 47.2’de.

Ankara

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Hemen hemen tüm anket şirketlerinde önde gösterilen CHP adayı Mansur Yavaş’ın oy oranı yüzde 47.9 olarak tahmin edilirken, AKP adayı Mehmet Özhaseki yüzde 48.6’da.

Adana

MHP’li aday Hüseyin Sözlü’nün oy oranı yüzde 53, CHP adayı Zeydan Karalar’ın ise yüzde 44.2

İzmir

CHP’li Tunç Soyer’in oy oranı yüzde 54.7 iken, AKP adayı Nihat Zeybekci’nin oy oranı yüzde 42.3

Eskişehir

Kıyasıya bir yarış var. CHP adayı Yılmaz Büyükerşen’in yüzde 49.2, AKP’li Burhan Sakallı’nın da yüzde 48.5 alacağı görünüyor.

Balıkesir

Oylar eşit görünüyor. Hem AKP’li Yücel Yılmaz’ın hem de İYİ Parti’li İsmail Ok’un oy oranı yüzde 47.9

Zonguldak

MHP ve CHP adayları birbirine çok yakın. MHP adayı Hamdi Ayan’ın oy oranı yüzde 35.4 iken CHP’li Şenol Şanal’ın oy oranı yüzde 34.7. Bu iki adayı yüzde 26.1’lik oranla AKP adayı Ömer Selim Alan takip ediyor.

Isparta

MHP aday Yusuf Ziya Günaydın yüzde 40.1’lik oy oranıyla önde. Onu yüzde 33.8’le AKP’li Şükrü Başdeğirmen, yüzde 23.1 ile İYİ Parti’li Gökmen H. Gökmenoğlu takip ediyor.

Bartın

MHP’li Cemal Akın’ın oy oranı yüzde 51.6. AKP’li Yusuf Ziya Aldatmaz’ın oy oranı yüzde 30.4, CHP’li Mehmet Arslan’ın oy oranı ise yüzde 15.7 olarak görünüyor.

Iğdır

Yakın bir yarış var. MHP’li İsa Tezel’in oy oranı yüzde 48.9 olarak görünürken, HDP adayları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik’in oy oranı yüzde 46.5

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