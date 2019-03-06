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Yaramazlara biraz batar!

ORC Araştırma: ‘Cumhur ittifakı’ İstanbul, Antalya ve Adana’da önde

ORC Araştırma’nın İstanbul, Adana, Antalya, İzmir ve Eskişehir için yaptığı anketin sonuçlarına göre ‘cumhur ittifakı‘ İstanbul, Antalya ve Adana’da seçimi önde görünürken, ‘millet ittifakı‘ ise Eskişehir ve İzmir’de avantajlı durumda.

Fotoğraf: Reuters

Beş büyük kent için açıklanan anket sonuçları şu şekilde:

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İstanbul

İstanbul’da AKP’nin adayı Binali Yıldırım yüzde 50.9 görünürken, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 46.6.

Adana

Adana’da MHP’nin adayı Hüseyin Sözlü ise yüzde 53.9 ile yüzde 44.3 oy oranına sahip CHP’nin adayı Zeydan Karalar’ın 7.5 puan önünde.

Antalya

Antalya’da AKP’nin adayı Menderes Türel’in oy oranı yüzde 48.9 iken CHP’nin adayı Muhittin Böcek’in oyu yüzde 46.7.

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İzmir

Uzun süredir İzmir’i elinde tutan CHP’nin adayı Tunç Soyer’in oy oranı yüzde 55.6 görünüyor. Soyer’i yüzde 42.1 ile AKP’nin adayı Nihat Zeybekçi takip ediyor.

Eskişehir

Adayların birbirine çok yakın olduğu Eskişehir’de ise CHP’nin adayı Yılmaz Büyükerşen yüzde 49.6 oy oranıyla önde görünüyor. AKP’nin adayı Burhan Sakallı’nın oy oranı ise yüzde 48.5

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