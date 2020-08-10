ORC anketi: AKP yüzde 36.6, CHP 25.9; Gelecek ve DEVA’nın toplamı yüzde 4

ORC Araştırma’nın yeni anketine göre, AKP yüzde 36.6, CHP yüzde 25.6 oya sahip.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ORC, 6-8 Ağustos tarihlerinde 41 kentte toplamda 4 bin 120 kişiyle görüşerek yaptığı anketini Twitter hesabından duyurdu.

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Ankete katılanların yüzde 36.6’sı AKP’ye oy vereceğini söyledi. AKP’yi yüzde 25.9’la CHP, yüzde 14.1’le MHP takip etti. HDP yüzde 9.6, İYİ Parti ise yüzde 8.1’le baraj altında kalan partilerden.

AKP’den ayrılanların kurduğu Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi yüzde 2.3, Gelecek Partisi ise yüzde 1.6 oya sahip. Saadet Partisi ise yüzde 0.8’de kaldı.

Öte yandan, ankette katılımcılara CHP’den ayrılarak parti kuracağı öne sürülen Muharrem İnce’ye oy verip vermeyecekleri de soruldu. Çok büyük bir kesim, İnce’ye oy vermeyeceğini dile getirdi.