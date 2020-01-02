ORC anketi: AKP bir ayda yüzde 1.5 oy kaybetti

ORC Araştırma Merkezi’nin anketinde kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oy oranı yüzde 31.2 olarak gösterildi. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önünde.

Fotoğraf: Reuters

ORC’nin siyasi eğilimler araştırması, 28-31 Aralık 2019 tarihlerinde, 36 kentte toplamda 2 bin 980 kişiyle görüşülerek hazırlandı.

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Ankete göre CHP yüzde 23.4’lük oy oranıyla AKP’nin gerisinde ikinci sırada. CHP’yi yüzde 14.1’le MHP, yüzde 8’le HDP, yüzde 4.2’yle de İYİ Parti takip etti. AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin oy oranı yüzde 1.9 olarak görülüyor. Saadet Partisi’nin oyu ise yüzde 0.8. Kararsızların oranı yüzde 15.7.

ORC’nin kasım ayındaki anketinde AKP’nin oyu yüzde 32.7, CHP’nin yüzde 25.9, MHP’ninki de yüzde 15.4 olarak gösterilmişti. AKP’nin oy kaybının, Gelecek Partisi’nin oy oranına yakın olması dikkat çekti.

‘Davutoğlu ve Babacan etkilemez’

Davutoğlu, AKP hükümetlerinde başbakanlık ve dışişleri bakanlığı yapmıştı. (Fotoğraf: DHA)

Ankete katılanların yüzde 81.2’si, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan tarafından kurulan partilerin oy tercihlerini değiştirmeyeceğini söyledi. Yüzde 8.5’i görüşünü değiştireceğini söylerken, yüzde 10.3’ü kararsız kaldı.

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Erdoğan, dört ismin önünde

ORC, sadece iki adayın yarışacağı bir seçim tasarlayarak, Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çıkabilecek isimleri sordu. Ankete göre, Erdoğan, dört isim karşısında da daha çok oy alıyor.

Erdoğan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül karşısında yüzde 52.1 alırken, Gül yüzde 32.8’de kalıyor. Katılımcıların yüzde 7.4’ü Erdoğan ile Gül’ün aday olduğu seçimde ikisine de oy vermeyeceğini söylerken, yüzde 7.7’si kararsız durumda.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 53.7 alırken, CHP liderinin yüzde 31.7’de kalacağı öngörüldü. Yüzde 8.4 ikisine de oy vermezken, yüzde 6.2 kararsız.

‘En güçlü aday’ Akşener

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşısında ise yüzde 50.2’ye kadar geriliyor. Akşener yüzde 38’de kalırken, katılımcıların yüzde 3.8’i ikisine de oy vermeyeceğini söylüyor. Yüzde 8’lik bir kesim de kararsız.

İmamoğlu ise Erdoğan karşısında yüzde 34.2 oy alırken, cumhurbaşkanının oyunun yüzde 50.9’a çıktığı kaydediliyor. Yüzde 5.1 ikisine de oy vermeyeceğini söylerken, yüzde 9.8’i kararsız kalmayı tercih ediyor.

Kılıçdaroğlu İnce’nin önünde

Ankete katılanlara, CHP’deki genel başkanlık yarışı da soruldu. Kılıçdaroğlu’nun başkan olmasını isteyenlerin oranı yüzde 75.9 olarak ölçülürken, yüzde 8.4 Muharrem İnce’yi seçti. Yüzde 15.7 ise fikrinin olmadığını belirtti.