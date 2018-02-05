Oray Eğin: Yüzde 25’le yetinme CHP’nin en önemli ilkesi

Mevcut siyasi düzende partinin başında kim olursa olsun belli bir oy oranının garanti olduğunu biliyor CHP. “Yüzde 25’le yetinme” partinin en önemli ilkesi olmuş durumda.

Cumartesi günü parti liderinin “Başbakan Kılıçdaroğlu” sloganları attığını okudum. Bir sonraki seçimlerde Başbakanlık diye bir konum olmayacak halbuki.

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Müthiş bir ironi yapmıyorlarsa, partinin kaderini belirlemek için oy kullanan delegelerin bu basit sloganı bile CHP’nin kendini iktidara ne kadar hazırladığına dair fikir verebilir.

Oray Eğin’in yazısı