Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oray Eğin: Yeni başlayanlar için küçük İskender

Erken ölmese hikayesi eksik kalırdı. Böyle hepimizi sarsacak bir ölüm yakışırdı ona; hepimizi şoke edecek, aynı anda mahvedecek, yaşarken kıymetini bilmediğimiz niceleri gibi belki sonradan hatırlayacağımız. Kim bilir, belki şimdi 18 yaşında bir genç ilk kez adını burada duyacak ve kitaplarını okuyacak. Sonra arkadaşlarına söyleyecek, sonra onlar başkalarına… Belki bir 10 yıl sonra Burroughs falan gibi, hep olmak istediği karakterlerden biri gibi anılacak.

küçük İskender’le yolum 90’ların sonunda kesişti ilk kez. Aynı dönemde Öküz’de yazılarımız çıktı, kavga da ettik. Çeşitli vesilelerle onunla söyleşiler yaptım.

Reklam

‘Yeni başlayanlar için küçük İskender’ tadında yıllar içindeki sohbetlerimizden birkaç kesit paylaşmak istiyorum bugün. Dedim ya, ben suya atayım da belki biri duyar.

Oray Eğin’in yazısı

SON HABERLER

Putin nükleer silah anlaşması INF’yi askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah yarışını kontrol altında tutmak için ‘Soğuk Savaş’tan bu yana yürürlükte olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Konu Meclis’te: Ağrı’da polis, belediye başkanlarını ters kelepçeleyip copladı

Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimleriyle belediye başkanı olan Betül Yaşar ve eş belediye başkanı Evren Demir, belediye makam şöförünün polisler tarafından taciz edilmesine müdahale edince, ters kelepçelenip yüzüstü yere yatırıldı, ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldı. Evren kafasına copla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, Yaşar’ın da eline copla vuruldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...