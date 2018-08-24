Oray Eğin: Trump’ı yıkılması da tıpkı Erdoğan’ın devrilmesi gibi liberallerin ‘wishful thinking’ fantezisi

Trump’ı yıkılması da tıpkı Erdoğan’ın devrilmesi gibi liberallerin kendi hayal ettiklerinin gerçek olacağını sanmaları, bir “wishful thinking” fantezisi olarak kalacak sanki.

Bana kalırsa Donald Trump’ı devirmek isteyenler sadece Amerika’daki muhalifler değil. Sermaye sınıfı da Trump gibi ne olduğu belirsiz, ideolojisi olmayan, her yere çekilebilecek, kontrolsüz bir başkandan kurtulmak istiyor.

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Çünkü yarın öbür gün Trump onları da satabilir… Mesela Türkiye’yle de barışabilir, rahibi de unutabilir, birden solcu da olabilir. Ondan her şey beklenir.

Onların dertleri daha sıradan ve sakin görünüp daha kolay kontrol altına alabilecekleri Mike Pence gibi bir tipi o koltuğa oturtmak. Fanatik dinci ve özgürlükçü değerlerin düşmanı Pence’in bir başka özelliği de başarısız siyaset hayatında hep sağcı milyarderler Koch kardeşlerin kucağında bir yerlere gelmesi.

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Koch kardeşler yıllardır paralarıyla Beyaz Saray’ı ele geçirmek istiyorlar.

Ve şimdi amaçlarına çok yaklaştılar. Pence’in başkanlığı Türkiye için de bir felaket olur. Dünya tarihi ve ABD için de en büyük felaket senaryosu hiç kimsenin seçmediği Pence’in başkanlığa “atanması” olur.

Oray Eğin’in yazısı