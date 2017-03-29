Oray Eğin: Şükür’ü gönderen Adnan Polat başkan olduğunda Gülencilere karşı aynı tutumu sürdürmedi

Galatasaray’da yıllar önce yöneticilik yapan Adnan Polat ile belediyelere inşaat yapan, bir ara İstanbul’da mesela Beşiktaş Belediyesi’nin tamamını Polat İnşaat’a boyayan Adnan Polat’ı ayırmak gerek. İkinci Adnan Polat aynı zamanda Galatasaray kulübüne başkanlık da yapmıştı ve hiç ama hiç iyi bir sınav vermemişti.

Önceki gün Hakan Şükür’ü Torino’ya gönderen Adnan Polat’ı yazmıştım.

O dönemde kulüp içinde dillendirilen iddialardan biri, Alevi futbolcuların gelişmesine Hakan Şükür’ün engel olmasıydı. Dönemin futbol şube sorumlusu Polat’ın apar topar Hakan Şükür’ü futbolcunun rızasının aksine Torino’ya gönderme gerekçelerinden birinin bu olduğu kulüp çevrelerinde konuşulurdu… Tabii bir de Fethullah Gülen’i nikâh şahidi yaptıktan sonra Hakan Şükür’le ilgili duyulan rahatsızlık…

…Yöneticilik yıllarında Hakan Şükür’ü gönderen Adnan Polat… Başkan olarak Galatasaray’a geldiğinde Gülencilere karşı aynı tutumu sürdürmemişti…

Oray Eğin’in yazısı