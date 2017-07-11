Oray Eğin: Savaş Türkiye’de çıksa ve Türk mültecilere sahip çıkan Suriye olsaydı?

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Irkçılığın temel besini iktidardır; güç sahibi olan bir başka ırk üzerinden kendi üstünlüğünü tescil eder.

Bugün yeniden gündeme gelen Sinan Oğan’ın sahillerde nargile fokurdatan Suriyelileri kolay lokma olarak hedef göstermesi, siyasi malzeme yapabilmesi de şu anda güç dengelerinin Türklerin lehine işlemesinden.

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Böyle durumlarda ters senaryoyu düşünmek en kolay çözüm halbuki: Savaş Türkiye’de çıksa ve Türk mültecilere sahip çıkan Suriye olsaydı? Suriyeli bir siyasetçinin, “Türkler bütün gün kahvelerde oturuyor, gidip savaşsınlar” çıkışı kendi evlerinden, hayatlarından zorunlu nedenlerle feragat etmiş mültecileri memnun etmezdi herhalde.

Oray Eğin’in yazısı