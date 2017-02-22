Oray Eğin: Referandum, liberal dirilişi için bekledikleri fırsat

Farkında mısınız, Türkiye’nin düşünce hayatından liberal ağırlık kalktı. Kimin aklına gelirdi, Altan ailesinin tasfiye edilip bir gün siyasi tartışmaları Doğu Perinçek’in tayin edeceği… Hasan Cemal’lerin yedek kulübesine alınıp Yeni Şafak’taki, Star’daki isimlerin yazdıklarını medyanın tartışacağı…

En son 28 Şubat sürecinden sonra böyle yedek kulübesine itilmişlerdi. O dönem FETÖ’yle ittifak kurarak kendilerine yer edindiler… Bu sayede de epey bir süre boruları öttü. Ta ki Erdoğan ve çevresi önce liberalleri sırtından atıp sonra da FETÖ’yle savaşı başlatana kadar.

Liberaller yenilgiyi kabul etmiyor ama “Bir fırsat olsa da yeniden düşünce hayatında yer etsek, gazetelerde yazsak, televizyonlara çıksak, istediğimizin kitabını bassak ve eskiden olduğu gibi etkili olsak” diye akıllarından geçiriyorlar.

17-25 Aralık bir fırsattı, FETÖ’yle işbirliği yapmaya çalıştılar… Tutmadı. 2015 Haziran seçimlerinde HDP’yi ele geçirmek istediler, bizzat PKK “Bırak şu Cihangirlileri” diye partiye seslendi… Geçen kasımda CHP’den kendilerinin bile umudu yoktu zaten…

Ama şimdi referandum, liberal dirilişi için bekledikleri fırsat.

Oray Eğin’in yazısı