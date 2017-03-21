Oray Eğin: Mültecilik bir tercih değil, zorunluluktur oysa

Referandumun konusu bu değil, ama olsun. Son yıllarda sağcılarla solcuların üzerinde anlaştıkları yegâne konu Suriyeli mültecilerin durumu.

Türkiye’nin bu insanlara kapısını açması tarihin övgü hanesine yazılması gerekirken toplumun genelinde mültecileri gündelik hayata entegre etmeye yönelik ciddi bir direnç söz konusu. Mültecilik bir tercih değil, zorunluluktur oysa.

Vatandaş olacaklar, üniversiteye girecekler, iş hayatına atılacaklar gibi korkuların temelinde ise “Onlara var da bize yok mu” gibi çok ilkel bir üstünlük yanılsaması yatıyor.

Halbuki yapılması gereken bir iş varsa bunu yapacak insanın kalifikasyonuna bakmak ırk, dil, din, hatta cinsel kimlikten daha önce gelmeli.

Oray Eğin’in yazısı