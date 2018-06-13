Oray Eğin: Muhalifler köpekli ambulanslarla dalga geçedursun…

Erdoğan’ın ya da danışmanlarının tek parti döneminin ne zaman başlayıp bittiğinin, çok basit bir matematik probleminin farkında olmadıkları mümkün mü? Ambulansları köpeklerin çekmesi, 75 kişilik sınıflar gibi fantastik hikâyeler adeta sosyal medya muhaliflerine oyalansınlar diye bilinçli verilmiş malzemeler. Tıpkı kıraathane vaadi gibi…

Geçmişte de buna benzer taktikler uygulayıp başarılı oldu Erdoğan. Muhalif seçmen ve siyasiler onun ortaya attığı ve toplumun yarısının dengesini bozan tartışmalarla oyalanırken o kendi tabanına yoğunlaşıp oyları garanti altına aldı. Bir başka örnek de Berat Albayrak’ın “borcam” diye dalga geçtiğini anlamadan üzerine atlamak…

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Sosyal medya Erdoğan’ın maddi hatalarını düzeltmekle uğraşsın, seçimin belirleyici kitlesinin doğruluk ya da isabetlilik konusunda bir hassasiyeti olmadığı ortada. Türkiye’de çoğunluk hem tarihi kendisiyle başlatır, hem de başkalarının dediğine kolay inanır. O yüzden muhalifler köpekli ambulanslarla dalga geçedursun, Anadolu’da bir yerlerde bu hikâyeden etkilenip duygulanan birileri illaki vardır.

Oray Eğin’in yazısı