Oray Eğin: Kırık Hoca’nın sağlığını değil, hastalıktan edecekleri kârı hesap ediyorlar

Yakın tarihin en gizemli gazete ilanlarından birinin sırrı yavaş yavaş aralanıyor. Türkiye Gazetesi’nden Nuh Albayrak’ın aktardığına göre, adeta gayri resmi bir ülke protokolünü andıran Fethullah Gülen’e “Geçmiş olsun” listesi meğer zorla oluşturulmuş.

FETÖ içinde türlü imamların görevleri olmalı, medya imamı da Ekrem Dumanlı olduğundan tanıdığı gazetecileri arayıp “Geçmiş olsun demek ister misiniz?” diye sormuş…

Düşünsenize, boş bulunup “Evet” demek o kadar kolay ki. Sırf insani nedenlerden insan kolaylıkla iyi dileklerini iletebilir. Bunun bir PR çalışması olduğunu kim nasıl kestirecek ki… Fatih Altaylı erkenden uyanıp kabalık etme pahasına zoraki “Geçmiş olsun” talebini reddedenlerden…

Ama bu tuzağa düşmek öyle kolay ki…

FETÖ’nün propaganda ayağı böyle işliyor işte. Kırık Hoca ölüm döşeğinde de olsa bunu örgüte nasıl fayda sağlayacak bir promosyona döndürme peşinde altın oğlanlar.

O kadar çok bağlı oldukları Kırık Hoca’nın sağlığını değil de bu hastalıktan nasıl kâr edeceklerini hesap ediyorlar. Hem de hasta yatağının yanı başında… Kuşkusuz ustaca hesaplanmış bir strateji bu… Peki bunun üst aklı kim acaba, bu taktikleri kim örgüte öğretti, uygulattı, nasıl bu kadar dikkatli bir şekilde yıllarca işlediler?

En çok bu akıl hocasını merak ediyorum, zira Kırık Hoca’nın bu propaganda taktiklerini kendi kendine düşünebilecek kapasitede olduğunu hiç sanmıyorum.

Oray Eğin’in yazısı