Oray Eğin: Kılıçdaroğlu’nun uzun uzun düşündükten sonra kafasına yatan isim İlhan Kesici’ymiş

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün nereye varacağını merak ediyordum, meğerse kafasında cumhurbaşkanı adayını belirlemiş bile. CHP liderinin yakınlarından öğrendiğime göre yürüyüş bittikten ve kendince bir PR rüzgârını yakaladığını düşündükten sonra hızlıca 2019 kampanyasını başlatacak.

İyi haber: CHP’nin 2019’daki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu değil.

Ama Kılıçdaroğlu’nun uzun uzun düşündükten sonra kafasına yatan isim İlhan Kesici’ymiş.

Adını ilk kez 1994’teki İstanbul belediye seçimlerinde duyuran Kesici, o dönem Türkiye’yi yönetmeye hevesli medyanın favorilerindendi. Bol adaylı seçimde Zülfü Livaneli ve Kesici arasında bölünen gazete ve televizyonlar, ikisinin arasından sıyrılıp siyasette önü açılan Tayyip Erdoğan fenomenini o gün görememişti. Refah Partisi’nin seçim başarısı, hem medya hem de siyaset için büyük bir şoktu.

Oray Eğin’in yazısı