Oray Eğin: Kılıçdaroğlu’nun tutuklanmasından bir mağduriyet masalı çıkmaz

Buradan bir mağduriyet masalı çıkmaz, kahraman olmaz. Her hapse giren dışarıya kitleleri peşinden sürükleyecek bir lider olarak çıkmıyor. Kılıçdaroğlu’nda böyle bir potansiyel olsaydı şimdiye kadar ortaya çıkardı zaten.

Türkiye’nin uluslararası alanda bir kez daha eli zayıflar. Anamuhalefet partisi liderini hapseden bir ülke algı ve yaklaşımda benzer totaliter rejimlerle birlikte anılmaya başlar, mevcut mağduriyetler ve insan hakları ihlalleriyle birlikte bu algıyı yıkmak zor olur.

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Uluslararası alandaki algının ne önemi mi var? En basitini düşünelim. Özellikle Batı ülkeleri suçlu iadesi konusunda zaten tereddüt halinde, ellerindeki terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye verilmesine direnir. Başkasının mağduriyetinden faydalanmakta usta kaçaklar da (başta FETÖ’cüler) Kılıçdaroğlu’nun tutukluluğunu bahane ederek kendilerini temize çekerler.

Oray Eğin’in yazısı