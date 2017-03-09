Oray Eğin: Kılıçdaroğlu’nun gündelik ırkçılığın tuzağına düşmesi saygısızlık, cehalet

Kılıçdaroğlu da Afrika’yı aşağılamayı alışkanlık haline getirdi. Yıllardır düzenli olarak iktidarı her eleştirmeye kalktığında “Böylesi Uganda’da, Zambiya’da, Ruanda’da bile yok” diyor. Önceki gün “Papua Yeni Gine’ye, Uganda’ya gidin böyle bir model yok” diyordu başkanlık sistemi tasarısıyla ilgili.

Sırf koskoca bir kıta bize duygusal ve fiziki olarak uzak, orada yaşayan insanların çoğunluğunun ten rengi bizden farklı, bu kıtadaki pek çok ülke geri kalmaya mecbur bırakılmış diye “kötü örnek” olarak gösterilmeyi, küçümsenip dalga geçilmeyi hak ediyor mu?

Özellikle kendisinin hâlâ sol olduğunu iddia eden bir partinin liderinin bu gündelik ırkçılığın tuzağına düşmesini kabul edemiyorum. Her şeyden önce saygısızlık, ama daha da önemlisi cehalet.

Oray Eğin’in yazısı