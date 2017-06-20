Oray Eğin: Kılıçdaroğlu bir yere yürüyecekse, seçildiği günlere doğru yürüse daha iyi

Kılıçdaroğlu vaktini yürüyüş gibi kozmetik birtakım çabalarla harcadığı için de yeni bir dil, bir çözüm önermiyor. Halbuki altyapısı olmayan bir siyasi hareket durmadan yürüse de bir yere varamaz.

CHP’de zenginlerden daha fazla vergi alınması, özel üniversitelerin kapatılması ve eğitimin herkese ücretsiz yayılması, basın özgürlüğünü ABD’dekine benzer garanti altına alacak yasal düzenlemeler, otoyol değil toplu taşımada hamle yapılması gibi radikal önerileri var mı, yok. İklim değişimi, eşcinsel hakları, gelir dağılımındaki eşitsizlik gibi dünyanın önümüzdeki 10-20 yılına yön verecek tartışmalarda, hatta IŞİD konusunda bile bir pozisyonu yok.

Mevcut iktidardan belirgin bir biçimde ayrılan, hatta radikal bir değişime işaret eden tek bir öneri getiremiyorlar.

Kılıçdaroğlu bir yere yürüyecekse, seçildiği günlere doğru yürüse daha iyi.

Oray Eğin’in yazısı