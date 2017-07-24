Oray Eğin: Kadri Gürsel gibi gazetecilerin tutukluluğu her yerde karşımıza çıkıyor

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Her şey bir yana Cumhuriyet davası Türkiye’nin uluslararası alanda sürdürdüğü FETÖ mücadelesine de engel oluyor. Adı dünyada da bilinen Kadri Gürsel gibi gazetecilerin tutukluluğu her yerde karşımıza çıkıyor.

Washington’daki Türkiye uzmanlarına, New York’taki gazetecilik örgütlerine ve yabancı gazetecilere FETÖ’yü anlatmak istediğinizde hemen konu gazeteciler konusuna geliyor.

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Bizzat benim başıma geldi, oradan biliyorum. Tam FETÖ konusunda birini ikna edecekken karşımdaki “Ne olacak bu tutuklu gazetecilerin hali?”diye konuya girdiğinde verecek bir yanıt bulamıyorum.

Cumhuriyet mağduriyetinden en çok beslenenin FETÖ olduğunu anlamamak mümkün mü? Örgüt bu gibi açıkları yakalayarak kendisini temize çekme konusunda usta.

Oray Eğin’in yazısı