Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Oray Eğin: Kadri Gürsel gibi gazetecilerin tutukluluğu her yerde karşımıza çıkıyor

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

 

Her şey bir yana Cumhuriyet davası Türkiye’nin uluslararası alanda sürdürdüğü FETÖ mücadelesine de engel oluyor. Adı dünyada da bilinen Kadri Gürsel gibi gazetecilerin tutukluluğu her yerde karşımıza çıkıyor.

Washington’daki Türkiye uzmanlarına, New York’taki gazetecilik örgütlerine ve yabancı gazetecilere FETÖ’yü anlatmak istediğinizde hemen konu gazeteciler konusuna geliyor.

Reklam

Bizzat benim başıma geldi, oradan biliyorum. Tam FETÖ konusunda birini ikna edecekken karşımdaki “Ne olacak bu tutuklu gazetecilerin hali?”diye konuya girdiğinde verecek bir yanıt bulamıyorum.

Cumhuriyet mağduriyetinden en çok beslenenin FETÖ olduğunu anlamamak mümkün mü? Örgüt bu gibi açıkları yakalayarak kendisini temize çekme konusunda usta.

Oray Eğin’in yazısı


+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...