Oray Eğin: İslam’ı Beyaz Türklere anlatmayı misyon edinen Ahmet Hakan’dan tek satır gelmedi hâlâ

Belli ki bir kesimde İslam’ı farklı bir şekilde yorumlama ihtiyacı doğmuş ve Ahmed Hulusi buna karşılık vermiş. Ama ben Miami’de yaşayan Ahmed Hulusi’nin İslam yorumunun tam olarak ne olduğunu merak ediyorum.

Yıllardır en ufak bir tartışma çıktığında bile İslam’ı Beyaz Türklere anlatmayı misyon edinen Ahmet Hakan’dan tek satır gelmedi hâlâ. Yeni Şafak’ta Hayrettin Karaman bir şeyler yazdı mı diye merak ettim, bulamadım. Sanırım Ahmed Hulusi’nin eşinin, Cihan Kamer’in kardeşi olması, yazarların elini kolunu bağlıyor. Yazı yazdığı zamanlarda Reha Muhtar arka arkaya Ahmed Hulusi alıntıları yapıyordu oysa.

İnternetteki hem Türkçe hem İngilizce forumlarda da sık sık tartışılıyor Ahmed Hulusi. Kimi dini bilimle buluşturduğunu iddia ediyor, kimi geleneksel İslam bilginlerinin ona şiddetle karşı çıktığını söylüyor. İslam’ı iyi bilen birinin tam olarak Ahmed Hulusi’nin neden ünlü şarkıcıları, gazetecileri etkisine alacak kadar ilgi çektiğini açıklasa iyi olur.

Oray Eğin’in yazısı