Oray Eğin: İmamoğlu’nu ekibi programlara iyi hazırlamıyor diye boşuna söylemiyorum

Ekrem İmamoğlu’nu ekibi programlara iyi hazırlamıyor diye boşuna söylemiyorum. Lafı döndürüp durmaktan, çarpıtmaya, içinden cımbızla seçilecek cümleler kurmaya ne gerek var? Bu soruların daha basit, net cevapları önceden prova yapılmadı, ezberlenmedi mi? Montaja mahal vermeyecek bir cümle kurmak mümkün.

Hangi sorunun çıkacağını tahmin edemeyen, ona net ve yanıt cevabı ezberletemiyorsa ekibi kapının önüne koysun. Çünkü İmamoğlu’nun kopuk cümleleri, dolambaçlı yanıtları kendi aleyhine işliyor. Hiçbir profesyonel siyasetçi elindeki metinden kopmaz, spontane virajlar almaz, bilinmedik yollara girmez.

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Bu hazırlanmış hali, önceden çalışılmış cümlelerse durum daha da vahim.

Oray Eğin’in yazısı