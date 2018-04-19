Oray Eğin: İç politik tartışmaların Cannes’a uzanmasının sorumlusunun rakip solcu sinemacılar olduğu konuşuluyor

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Sinema sektörünün içindeki insanlar bana, Zeynep Atakan’ı işaret ediyor. İddialara göre Ceylan’ın filmlerinin yapımcısı Atakan’ı cezalandırmak için film listeye alınmamış Cannes’da. Özellikle Atakan’ın Antalya Film Festivali’nin organizatörü olması, geçen sene ulusal yarışmanın kaldırılması, iktidara yakınlığı festivali düzenleyenlerin de kulağına gitmiş.

Halbuki Atakan tek başına Türk sinemasının çıtasını yükseltmek için yıllardır uğraşan bir isim. Yaptığı filmler arka arkaya ödüller getirirken kendisi de dünya sinema çevrelerinde Türkiye dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri artık.

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Yeşilçam’ın bitmek bilmez iç politika tartışmalarının Cannes’a uzanmasının sorumlusunun ise ta Antalya’dan beri Atakan’a takıntılı olan rakip solcu sinemacılar olduğu konuşuluyor. Cannes komitesini mektup yağmuruna tutarak, bir de Avrupa’daki anti Türkiye iklimden faydalanarak kendi ülke sinemasının bacağına kurşun sıkıyorlar.

Ne yazık ki Cannes’ın bu tavrı Ceylan’ın da Atakan’la ilişkisini zora soktu. Kendisine yeni bir yapımcı aramaya başladığı bile konuşuluyor.

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Son Avrupa Birliği raporunda Türkiye’yi yerden yere vuran Batı, kültürel alanda da ülkemizi cezalandırmak istiyor.

Oray Eğin’in yazısı