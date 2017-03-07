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Oray Eğin: Henüz trol diye bir kavram türememişti, ama bunlar FETÖ’nün ilk trolleriydi

 

Henüz trol diye bir kavram türememişti, ama bunlar FETÖ’nün ilk trolleriydi. Dijital terörü ilk benimseyip kullananlar da FETÖ’cüler oldu.

Yıllar sonra aynı “merkez” sahte iddianamelerle kumpas davaları açacak, savcıların servis ettiği haber metinleri kimi gazetelerde harf hataları ve ifade bozukluklarına dokunulmadan aynen yayımlanacaktı.

Bilgisayar hack’leyen, sahte doküman yaratan, hard disklere kumpas dosyaları yükleyen örgüt üyeleri kendi aralarında da gizli bir yazılımla konuşuyordu. Basit bir imam bu dijital birikime sahip olacak değil herhalde; peki örgüt bu taktikleri nereden öğrendi?

Uluslararası bir eğitimden geçmemiş olmalarını düşünmek mümkün değil.

Oray Eğin’in yazısı

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