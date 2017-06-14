Oray Eğin: Hayatlarında hiç AKM’ye gitmemişlerin bile bu salon hakkında fikirleri var

Yıllardır tartışmalara gebe olan AKM bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri nedeniyle gündemde.

Erdoğan projenin hazır olduğunu, boş alanların da dahil edilerek yepyeni bir merkezin inşa edileceğini söylüyor. Kısacası, yıllardır hayalet bina olmaya mahkûm bırakılan AKM’nin kaderi nihayet tayin edildi.

Hayatlarında hiç AKM’ye gitmemişlerin bile bu salon hakkında fikirleri, korudukları katı bir pozisyonları var. Bir kesim sırf adında Atatürk olmasından dolayı sahip çıkıyor, bir kesimin de tam da bu gerekçe itirazının temelini oluşturuyor.

Öte yandan mimarisinin sevecen, insanı davet eden bir yapı olmadığı da ortada.

Daha çok bir dönemi, dünyanın o dönemdeki eğilimlerini, mimari modasını yansıtan ve bugün bakıldığında adeta kaba, medyada kaşlarını çatan bir bina.

Oray Eğin’in yazısı