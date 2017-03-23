Oray Eğin: Halbuki bilgisayarlı terör saldırısı zaten valizdeki bir aletten çıkmıştı

100 ml. dışındaki sıvıları uçağa almıyorlar bomba tehdidi yaşandığından beri. Halbuki 10 kişi küçük küçük şişeleri uçağa sokup hepsini birleştirerek bomba yapamaz mı?

Havalimanlarında ayakkabılarımızı çıkartıyoruz ama hâlâ ayakkabı bombası bulunamadı.

Bilgisayarın valize konması isteniyor, çünkü içlerine bomba yerleştirilebilirmiş. Halbuki bilgisayarlı terör saldırısı zaten valizdeki bir aletten çıkmıştı.

Bilgisayarlar epey bir zamandır ayrı bir tepside x-ray cihazına giriyor, oysa SSD bazlı olanların bir iPad ya da iPhone’dan hiçbir farkı yok, boyu dışında. Yapısı hemen hemen aynı.

11 Eylül’den beri havalimanlarına gitmek, bir zamanlar şölene dönüşen hava yolculuğuna çıkmak bir eziyete dönüştü.

Her yeni uygulamada sadece ama sadece yolcular kaybediyor. Ve yeni normale, güvenlik adına dayatılan absürtlüklere alışmamız bekleniyor.

Oray Eğin’in yazısı