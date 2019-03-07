Oray Eğin: Gezi’yi Açık Toplum’a mal etmek Gezi’ye hakaret

Aslında Gezi’yi Açık Toplum’a mal etmek Gezi’ye hakaret. Bir gizli örgüt bu gösterileri organize etmiş olsa bile bunun Açık Toplum olmadığı yöneticilerinin hemen her konuşmalarına yansıyan yanlış tespitleri, öngörüsüzlükleri ve analiz noksanlıklarından anlaşılıyor. Ne büyük resmi görecek kapasiteleri var, ne analiz de doğru okuma yapabilecek.
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Kadın istihdamı düşüyor: Her 10 kadından sadece üçü çalışıyor, kayıt dışı da yüksek
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) hazırladığı Kadın Emeği Raporu’nda kadınların çalışma hayatında yaşadığı eşitsiz koşullara yer verildi. Raporda kadınların erkeklere oranla daha az kazandığı vurgulandı.
Bingöl’de CHP ilçe yönetiminden toplu istifa: Burası başkanlıkla yönetiliyor
Bingöl’ün Genç ilçesinde 16 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ali Altınbaş, il yönetiminin tek başlı olmasını eleştirerek 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte partiden istifa etti.
Avrupa Komisyonu başkan adayından Türkiye’yle müzakereleri sonlandırma vaadi
Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) lideri ve Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Manfred Weber, Türkiye’nin AB üyesi olamayacağını ve Avrupa Komisyonu başkanı olursa katılım müzakerelerine son vereceğini belirtti.
AKP’nin ilk dışişleri bakanı: Türkiye Suriye politikasında hatalar yaptı, ofsayta düştü
AKP’nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, Türkiye’nin Suriye krizi sürecince izlediği politikalarda bir dizi hata yaptığını belirterek, “Türkiye silahların ve cihatçıların Suriye’ye geçiş yaptığı transit bir ülkeye dönüştü” dedi.
Mezopotamya Ajansı muhabiri Semra Turan gözaltına alındı
Mezopotamya Ajansı muhabiri Semra Turan gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi belli değil.