Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oray Eğin: Gezi’yi Açık Toplum’a mal etmek Gezi’ye hakaret

Aslında Gezi’yi Açık Toplum’a mal etmek Gezi’ye hakaret. Bir gizli örgüt bu gösterileri organize etmiş olsa bile bunun Açık Toplum olmadığı yöneticilerinin hemen her konuşmalarına yansıyan yanlış tespitleri, öngörüsüzlükleri ve analiz noksanlıklarından anlaşılıyor. Ne büyük resmi görecek kapasiteleri var, ne analiz de doğru okuma yapabilecek. 

Oray Eğin’in yazısı

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