Oray Eğin: Geceyarısı Ekspresi’ni raydan çıkarıyor Şark Ekspresi

Nasıl muazzam bir İstanbul ama görünen. Kudüs’te mükemmel yumurta için herkesi canından bezdiren Poirot, trene binmek için geldiği İstanbul’da pidelerin kusursuzluğundan söz ediyor. Belki filmi uzakta izlediğim içindir, o fırından yeni çıkmış ramazan pidelerine ekrandan uzanıp koca bir parça koparmak istedim.

Filmdeki gibi bir Sirkeci Garı yok elbette, hiç olmadı. Ama tasavvuru bile güzel.

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Zaten tam bir Şark fantezisi olarak İstanbul yansıyor; mimarisi, mutfağı, sıcak insan ilişkileri, kendine özgü kaosuyla. Fes yok ya da belirgin değil. Kara peçe falan yok. Geceyarısı Ekspresi’ni raydan çıkarıyor Şark Ekspresi.

Tren bir kere İstanbul’dan ayrıldı mı karlı dağlarda mahsur kalıyor. O halde acaba hiç ayrılmasa mıydı? Garda muazzam bir renklilik, herkesin birbiriyle uyum içinde hareket ettiği bir bale, renkli ve dolu dolu bir dünya vardı.

Cinayetten ve ahlaki ikilemden çok uzakta.

Oray Eğin’in yazısı