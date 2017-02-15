Oray Eğin: Gariptir ki ‘post-truth’ Türkiye’de sağcı seçmende değil, muhaliflerde hayat bulmaya başladı

Oxford Sözlüğü, Amerika’daki alternatif sağın yükselişine bakarak 2016’nın sözcüğü olarak ‘post-truth’ ifadesini seçti. Fox News ve Breitbart gibi gerçeği eğip büken yayın organlarından etkilenen sağ seçmen, bilgiyle ilgilenmeyip medyanın belli bir kesimi önüne ne konarsa sorgulamadan tüketmeyi alışkanlık haline getirdiği için gerçeklerin önemini yitirdiği bir dünyada yaşamaya başladık. Herkesin doğrusu kendine daha güzel görünüyor, gerçekliğin kendi işlerine gelen kısmına inanmayı tercih ediyorlar.

Eğitim ve gelir düzeyi düştükçe medya tüketicisinin gerçeklikle ilişkisi de zayıflıyor. Gariptir ki ‘post-truth’ Türkiye’de sağcı seçmende değil, muhaliflerde hayat bulmaya başladı. Mevcut iktidara muhalif olanlar belki yılların bitkinliği ve yenilmişliğiyle çareyi bilginin ve verinin dikte ettiğinde değil, kendi olmasını istedikleri gibi hayal ettikleri icat edilmiş gerçeklerde aramaya başladılar.

Oray Eğin’in yazısı