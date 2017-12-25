Oray Eğin: Fikret Ercan’ın gidişi hanut gazeteciliğine darbe

Hürriyet Gazetesi’nde ‘gençleştirme’ adı altında işten çıkarmalar yaşanıyor. Kuşkusuz en çarpıcısı, gazetenin 40 yıllık çalışanı, uzun yıllar “ikinci adam” olarak görev yapan Fikret Ercan’ın gidişi.

(…) Hürriyet içinde mesafeleri ortadan kaldıran, magazincilerin kendi ekonomik çarkını işleten düzenin de başındaydı. Üçüncü sınıf şarkıcılara kişisel ilişkilerden dolayı sayfalar açılıyor, Ercan’ın ağabeyliğindeki magazin ekibi gazetecilik dışındaki yan işlerle banka hesabını dolduruyordu.

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…Her şey yıllardır ayyuka çıkmış, gazetecilik ayaklar altına alınmıştı. Alan-verenin memnun olduğu bu düzene sadece ama sadece içeriden Faruk Bildirici itiraz etti ve tek başına hanut gazeteciliğine savaş açtı. Bu açıdan Ercan’ın gidişini basında hanut gazeteciliğinin aldığı bir darbe olarak da yorumlamak kaçınılmaz.

Oray Eğin’in yazısı