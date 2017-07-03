Oray Eğin: FETÖ’yü 90’lı yıllarda İkinci Cumhuriyet tartışmaları yarattı

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…FETÖ’yü 90’lı yıllarda İkinci Cumhuriyet tartışmaları yarattı aslında. Fethullah Gülen’in ilkokul mezunu bir imam, İslam’a dair yazdıklarının hurafelerden ibaret olması önemli değildi.

Gülen, liberal hipotezi destekleyecek bir model, askeri vesayet ve her kötülüğün başı Kemalizm’le savaşılacak bir ortak olarak teoriye uyduruldu.

Cemaat bir sivil toplum örgütü muamelesi gördü, Gülen, toplum nezdinde entelektüel kesimin desteğiyle meşruiyet kazandı. Kırık Hoca’nın gözlerinden liberallerin kafasındaki “Kemalistler yıllardır zavallı Müslümanları eziyor” tezini doğrularcasına yaşlar aktı.

Karşılıklı ilişki, Abant Toplantıları’ndan Zaman’ın yorum sayfalarına uzanan farklı alanlarda sürdü. Dayatmacı eğitim sisteminin çözümü Gülenokulları gibi sunuldu. Taha Akyol gibi köşe yazarları siyasi liderlerin Gülen’i muhatap alması gerektiğini yazdı, çağrıda bulundu. 28 Şubat basında tasfiyeye yer açınca Cemaat sayfaları liberal ifade alanları oldu.

Asker, Atatürk gibi konular merkez medyada tabulaştırıldıkça Cemaat her şeyin tartışılabildiği bir platform gibi gösterilip gönüllerini kazandı.

Oray Eğin’in yazısı